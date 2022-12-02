Общество

Россиян предупредили о трех волнах гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России в нынешнем эпидемическом сезоне ожидаются три волны заболеваемости гриппом.

По его словам, в стране, скорее всего, будет три волны гриппа до весны. Как указал доктор, в настоящее время идет первая волна, вторая ожидается после новогодних праздников, а третья — в конце февраля, передает ТАСС.

Он также отметил, что нельзя сказать, что вторая и третья волны гриппа будут легче, поскольку не формируется перекрестный иммунитет.

«У каждого вида гриппа свой иммунитет. Гриппом можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов», — продолжил специалист.

Он добавил, что текущий подъем заболеваемости пойдет на спад через две-три недели.