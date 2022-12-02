Общество

Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова рассказала о том, какие средства могут защитить кожу в сильные морозы.

По ее словам, зимой необходимо использовать такие средства, которые содержат в себе эмоленты. Они сохраняют липидную мантию кожи. Также она отметила, что стоит отказаться от использования скрабов и пиллингов, а также от травмирующих кожу процедур и пересушивающих масок, пишет life.ru.

Лучше всего в морозную погоду пользоваться кремами и сыворотками, которые содержат антиоксиданты и витамины, например, E и C, антиоксиданты — ресвератрол, гидроксиацетил, рутин и конский каштан. И желательно, чтобы крема были с плотной текстурой.

Также врач отметила, что зимой лучше всего пользоваться увлажнителями воздуха, чтобы кожа не пересыхала. Особенно это важно для людей с атопичной кожей.