Общество

Карантины по бешенству сняли в Великолукском и Псковском районах

Карантины по бешенству сняли в двух районах Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Карантины по бешенству сняты на территориях эпизоотических очагов и на прилегающих территориях в Великолукском и Псковском районах, где ранее вводились ограничительные мероприятия в связи с выявленными заболеваниями бешенства среди животных.

На территориях неблагополучных пунктов провели все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных.

По состоянию на 6 декабря на территории Псковской области остаются активными 3 очага по бешенству.