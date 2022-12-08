Общество

Эксперты посоветовали отказаться от кофе и чипсов во время простуды

Эксперты рассказали, как лучше всего питаться при простуде и гриппе. По их словам, человек, заболевая, часто не хочет есть. Однако нужно составить специальный рацион, чтобы помочь организму справиться с болезнью и восстановиться.

Поддержать организм во время простуды и гриппа можно куриным бульоном. Это блюдо хорошо усваивается, в нём много белка, а также минералов и витаминов. В курице и бульоне есть вещество карнозин, которое обладает противовоспалительными свойствами, пишет RuNews24.

Так же эксперты рекомендуют есть чеснок во время болезни. Этот продукт обладает противобактериальными и противовирусными свойствами. Необходимы в рационе фрукты и ягоды с витамином С. К ним относятся не только цитрусовые, но и киви, чёрная смородина, шиповник. Бананы содержат калий, который нужен для работы сердца и сосудов.

Во время болезни стоит исключить из рациона кофе, чёрный чай, энергетики и газировку. Они усиливают обезвоживание. Также стоит отказаться от продуктов, которые могут повредить при глотании слизистую. Речь идёт о печенье, чипсах, крекерах, орехах. Не стоит есть и жирную пищу, в том числе фастфуд.