Общество

Доберман не смог пересечь границу России в Псковской области из-за отсутствия прививки от бешенства

Доберман по кличке Лорд не прошёл ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области из-за отсутствия информации о вакцинации от бешенства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе России в Псковской области при проведении ветеринарного контроля выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе собаки. Животное перевозилось в автотранспортном средстве из Латвии в Москву без информации о вакцинации против бешенства, проведенной в течение последних 12 месяцев

Ввоз добермана на территорию ЕАЭС запрещен. Собаку вернули на сопредельную территорию.