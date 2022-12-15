Общество

Почётный донор в Пскове обеспокоился отсутствием ежегодной выплаты

Почётный донор крови в Пскове обеспокоился отсутствием ежегодной выплаты. Свой вопрос мужчина разместил на сайте губернатора Псковской области.

«В июле этого года я стал почётным донором крови. В августе в социальной защите на улице Вокзальной я оформил ежегодную выплату почётным донорам. Произвести выплату обещали в октябре, но так ничего и нет! Когда будет денежная выплата?» - спросил мужчина.

На обращение ответила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почётный донор России" ("Почётный донор СССР"), вам будет произведена в декабре 2022 года, при поступлении денежных средств на выплату из федерального бюджета», - заверила она.

Глава профильного комитета отметила, что при поступлении денег на выплаты из федерального бюджета финансирование незамедлительно направляется в города и районы.