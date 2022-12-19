Общество

Псковичей призывают оказать помощь осиротевшим хаски

Оказать помощь осиротевшим хаски призывает неравнодушных жителей Пскова волонтёр Александра Лаба, которая занимается спасением собак ездовых пород.

Фото здесь и далее: Александра Лаба

«Требуется помощь для сироток хаски! Необходима финансовая помощь и очень нужна передержка. За полгода мы подобрали восемь собак пород хаски, самоед и лайка. Все они по разным причинам оказались на улице. У одной хаски погиб хозяин на спецоперации, с другой собакой не справились из-за сурового нрава, кто-то просто хулиганил дома. Но все они индивидуальны и по-своему замечательные мохнатые друзья. С каждой собакой я знакома лично. Алёна уделяет им все свое время и финансы. На данный момент некоторые из них ходят на занятия к кинологу, чтобы адаптироваться к домашней жизни и стать для вас комфортной в быту. Эти собаки живут в квартире вместе с хозяйскими собаками. В помещении живет 15 голов. 15 собак!» - рассказала Александра Лаба.

Волонтёр привела расходы на бездомных собак в месяц:

30 000 рублей - кормление;

2400 рублей - занятия с кинологом в месяц;

600 рублей - вакцинация новой собаки;

5000 рублей - стерилизация одной собаки (на данный момент трёх нужно стерилизовать);

500-700 рублей в день - топливо, чтобы возить собак погулять в лес.

Оказать финансовую помощь можно, перечислив средства на карту, которая привязана к номеру телефона +7 (951) 755-87-87 (Елена Владимировна К.).

«Сделайте подарок к Новому году этим замечательным дружкам!» - добавила Александра Лаба.