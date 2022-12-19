Псковичей призывают оказать помощь осиротевшим хаски

Оказать помощь осиротевшим хаски призывает неравнодушных жителей Пскова волонтёр Александра Лаба, которая занимается спасением собак ездовых пород.
Фото здесь и далее: Александра Лаба
«Требуется помощь для сироток хаски! Необходима финансовая помощь и очень нужна передержка. За полгода мы подобрали восемь собак пород хаски, самоед и лайка. Все они по разным причинам оказались на улице. У одной хаски погиб хозяин на спецоперации, с другой собакой не справились из-за сурового нрава, кто-то просто хулиганил дома. Но все они индивидуальны и по-своему замечательные мохнатые друзья. С каждой собакой я знакома лично. Алёна уделяет им все свое время и финансы. На данный момент некоторые из них ходят на занятия к кинологу, чтобы адаптироваться к домашней жизни и стать для вас комфортной в быту. Эти собаки живут в квартире вместе с хозяйскими собаками. В помещении живет 15 голов. 15 собак!» - рассказала Александра Лаба.
Волонтёр привела расходы на бездомных собак в месяц:
Оказать финансовую помощь можно, перечислив средства на карту, которая привязана к номеру телефона +7 (951) 755-87-87 (Елена Владимировна К.).
«Сделайте подарок к Новому году этим замечательным дружкам!» - добавила Александра Лаба.