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Остров украсили иллюминацией к Новому году. ФОТО

Город Остров украсили иллюминацией к Новому году. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Готовимся к новогодним праздникам! Остров украсили праздничной иллюминацией, своё место на главной площади заняла ёлка», - написал Дмитрий Быстров.

Глава района напомнил, что массовых гуляний по случаю Нового года в этом году не будет, но для детей организована праздничная программа.

«Всех с наступающим! С надеждой смотрим в 2023 год!» - добавил Дмитрий Быстров.