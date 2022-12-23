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Общество

Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию

25.12.2022 16:21|Псков

Давать преференции гражданам, уехавшим из страны, но продолжающим работать в российских компаниях, — неправильно и несправедливо, их, напротив, необходимо обложить налогом по повышенной ставке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Существует мнение, напомнил он, что покинувших Россию сотрудников нужно стимулировать к возвращению. В то же время, как утверждает председатель нижней палаты Федерального собрания, они уже «пользуются всеми льготами», работая на удаленке, сообщает РИА Новости.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — говорится в записи в Telegram-канале политика.

Он отметил, что считает необходимым отменить преференции и ввести для уехавших россиян повышенную ставку налогообложения.

«Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — заключил Володин.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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