Общество

Как избежать набора «новогодних» килограммов, объяснила диетолог

Многие россияне стараются приготовить к новогоднему столу как можно больше праздничных блюд. Переедание – одна из главных причин, по которым люди часто прибавляют в весе в январе, сообщила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. Но если вовремя остановиться, любимые угощения не принесут вреда, считает она.

«Почему мы набираем вес в праздники? Мы начинаем есть в новогоднюю ночь и едим практически до утра. С этим организм еще может справиться без набора "новогодних" килограммов. Но потом мы начинаем доедать праздничные блюда и готовить дополнительно. Здесь важно не переедать. В Новый год можно позволить себе лишка. Главное – вспомнить об этом первого числа и не продолжать запихивать в себя оливье», – сказала Екатерина Матыскина радио Sputnik.

Стоит также обратить внимание на традиционные рецепты новогодних блюд и внести в них некоторые изменения, продолжила диетолог.

«На новогоднем столе обычно очень много майонеза. Можно постараться найти альтернативы, например, смешать майонез с десятипроцентной сметаной или греческим йогуртом, приготовить домашний майонез. Или совсем заменить его на греческий йогурт с разными специями. А овощи для салатов можно не только варить, но и, например, запекать, с точки зрения полноценного сбалансированного питания это будет полезнее. Бутерброды с икрой можно делать с меньшим количеством сливочного масла. Сливочное масло – очень хороший продукт, но важно знать меру. Это насыщенные животные жиры, которые откладываются в виде плохого холестерина. Норма сливочного масла – от пяти до десяти граммов в сутки», – уточнила Екатерина Матыскина.

Диетолог также не рекомендует употреблять больше одного бокала алкоголя в Новый год. По ее словам, алкоголь – это «пустые калории» и сахар, и чем крепче алкоголь, тем больше в нем сахара. Прогулки и катание на лыжах тоже помогают избежать нежелательных для фигуры последствий праздников, напомнила Екатерина Матыскина

«После Нового года мы часто садимся на диван, укутываемся в одеяло и десять дней нас никуда невозможно вытащить. Нужно быть более активными в январские праздники, помнить, что это время для себя, для своей семьи, для близких. Можно покататься на коньках, на лыжах, погулять по волшебно украшенным городам», – заключила она.