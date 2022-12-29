Общество

«Мужчина, ну не нужны тебе эти духи»: пскович едва не оставил без подарка жену из-за ошибки на почте

Пскович едва не потерял подарок для жены из-за ошибки в отделении Почты России. Об этом он сообщил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Виктор Иванов / «Вконтакте»

«Почта России умеет удивлять. Заказал товар из Москвы, скинули чек с треком и моими данными, посылка долетела буквально за три дня, что сильно меня удивило. По приложению посмотрел, что посылка готова к выдаче, через три дня пошёл получать с паспортом и телефоном. Открываю на почте приложение, а посылки нету. Ок, достаю фото чека с треком, диктую трек-номер и мне удивленно говорят, что я ещё два дня назад посылку забрал», – сообщил мужчина.

На вопрос, как мог забрать, ведь паспорт не терял, он в наличии, сотрудники почты ответили псковичу, что по SMS-уведомлению на телефон.

«Мои жалкие оправдания, что я нигде для этого не регистрировался, отмели сразу. Показываю телефон, SMS от Почты России нет, а телефон указан везде на посылке и по программе у них только мой. Делаю детализацию телефона за несколько дней, где указаны в том числе все входящие сообщения, показываю что ничего от почты не приходило. В итоге, мою посылку пару дней назад по предъявлению какого-то левого телефона с SMS отдают какому-то левому человеку, я своих сообщений так и не дождался. И что делать дальше, кроме как сидеть нервничать и хвататься за сердце, на почте сейчас не знают», – продолжил свой рассказ горожанин.

Он также указал, что неизвестный забрал посылку по ошибке из отделения почты на улице Максима Горького, 14/6 во вторник, 27 декабря, в 15:54.

«Мужчина, который забрал мою маленькую посылку с подарком любимой жене, отнеси её, пожалуйста, обратно на почту. Я же видел тебя по камерам видеонаблюдения, ну не нужны тебе эти женские духи», – призвал он к сознательности.

Жертва сбоя на почте на следующий день сообщил, что история закончилась хеппи-эндом.

«Прихожу утром на почту, вызываю директора, он отвечает, что пока никого не нашли, разбираются ещё. Я ответил, что уже сам нашел, забравший по ошибке ее принес обратно в отделение. Молча отошли, за 5 секунд её нашли и с удивлением мне её принесли.

Я так много хотел им сказать, с красивыми оборотами, но воспитание и трое детей, для которых я пример, мне позволили только в стиле Лаврова тихо пробурчать и удалится», – отметил пскович.

Он поблагодарил горожанина, которому отдали по ошибке чужую посылку, за то, что тот вернул её обратно.