Общество

Почему пожилые люди часто падают, рассказали эксперты

Представители старшего поколения входят в группу риска по падениям и переломам в осенне-зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева.

Почти треть людей старше 65 лет и половина старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения. Каждый второй человек старше 85 лет после падения утрачивает способность к самостоятельному передвижению.

Чаще всего такие падения заканчиваются переломами шейки бедра, кистей рук, костей таза, позвонков, черепно-мозговыми травмами. Наиболее грозными и инвалидизирующими последствиями падений у пациентов этой категории являются травма головы с развитием кровоизлияния в мозг и перелом шейки бедра. В России смертность после перелома шейки бедра через год составляет около 25%.

На улице падения чаще происходят зимой на льду и других скользких поверхностях: тротуарах, мокрых дорожках. Это может случиться в общественном транспорте или при выходе из него. Если человек упал на оживленной улице, тогда есть шанс, что ему помогут или вызовут скорую при необходимости. Если падение происходит зимой на открытом пространстве без свидетелей, есть риск обморожения.

В случае падения советуют не паниковать и оставаться спокойным, постараться понять, получили ли травму. Далее необходимо не спеша повернуться и попробовать сесть. Медленные движения предотвратят головокружение. Надо осмотреться и найти ближайшую стабильную опору. Если можете, встаньте сначала на одно колено, потом на другое. Встаньте, опираясь на более сильную ногу. Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку. Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения 112. Заведите привычку всегда носить мобильный телефон с собой. Запрограммируйте кнопки быстрого дозвона на телефоны близких людей, социального работника, службы спасения или «скорой помощи».

В случае травмы обязательно обратитесь к врачу. Если произошел перелом проксимального отдела бедра, необходима операция по замене сустава в первые 48 часов с момента установления диагноза.