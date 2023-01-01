Общество

Травматолог рассказал, как избежать травм в гололедицу

Зима - самое горячее время для травматологов, на это время года приходится 36% от годового объема всех травм. Травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Алан Езеев рассказал, как избежать травм в гололедицу.

Самые частые травмы в гололедицу - это ушиб, повреждение или разрыв связок, вывих, перелом, сотрясение головного мозга, сообщает «Российская газета».

При этих травмах важно правильно оказать помощь в течение первых суток, тогда можно успешно восстановиться самостоятельно. Переломы и сотрясения головного мозга всегда требуют более длительного лечения, считаются тяжелыми травмами. Гололедица особенно опасна для детей, пожилых и людей с остеопорозом (снижением плотности костей) - они легче травмируются и тяжелее восстанавливаются.

При падении не следует сразу же вставать. Резкий подъем может привести к тяжелым последствиям, если полученная при падении травма окажется серьезной.

Даже если травма тяжелая, в первые секунды резкой боли можно не почувствовать, так как организм еще находится в шоковом состоянии. Если человек сразу после падения встал и пошел, это не значит, что у него нет, например, повреждения позвоночника или перелома ноги. Адреналин, который выбрасывается в момент стресса, может маскировать боль.

После падения сначала приподнимите голову, пошевелите руками и ногами, прислушайтесь к своим ощущениям. Поднимайтесь только в том случае, если действительно не чувствуете острой боли.

Чтобы избежать травм при падении в гололедицу, важно соблюдать 3 простых правила: выбирать удобную обувь, отказавшись от каблуков, ходить медленно и стараться держать равновесие, а также научиться правильно падать.

В случае падения необходимо сильно согнуть колени, будто приседаете. Махать руками - чем больше амплитуда, тем больше шансов удержаться на ногах, постараться за что-нибудь ухватиться.

Если вы падаете на спину, как можно шире раскиньте руки, чтобы уменьшить силу удара и не приземлиться на локти, постарайтесь притянуть голову к груди, чтобы не удариться затылком. Если вы падаете на бок, максимально сгруппируйтесь, постарайтесь подтянуть ноги к груди, не вытягивайте руки, локти прижмите к телу, постарайтесь приземлиться на предплечье.