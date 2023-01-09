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Диетолог назвала вредные и полезные свойства семечек

О пользе и вреде семечек подсолнечника рассказала диетолог Синтия аль-Хадж. Семечки содержат жирные кислоты (омега-6), железо, цинк, фосфор, витамин Е, селен, фолиевую кислоту, медь, магний, белки, ненасыщенные жиры.

Они поддерживают целостность сосудов, сердце, препятствуют образованию тромбов. Предотвращают рак, благодаря наличию селена и антиоксидантов в больших количествах, пишет RuNews24.

Кроме того, семечки укрепляют кости и борются с болями в суставах, остеопорозом. Помогают в борьбе с вирусами, заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой. Полезны для кожи, придают ей свежесть и сияние, борются с первыми признаками старения и морщинами. Поддерживают нормальное функционирование нервной системы, снимают беспокойство, стресс.

Также они поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогают укрепить зубы. Благодаря наличию масел сохраняют здоровье, блеск волос и предотвращают их выпадение.

Семечки подсолнечника поддерживают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Помогают усваивать минералы, витамины. И дают организму энергию. Но чрезмерное употребление семечек может вызвать аллергию, высыпания на коже и увеличение веса.

В составе семечек подсолнечника содержится афлатоксин hj. Это опасный грибок, который вызывает рак печени. При употреблении сырых семечек могут появиться глисты. При поедании солёных повышается давление. Семечки ослабляют способность кишечника и поджелудочной железы поглощать сахаристые вещества.

В них содержится много фосфора, который может оказать негативный эффект на почки и вызвать кальцификацию мягких тканей. Употребление селена в большом количестве приводит к раннему старению организма, вредит состоянию кожи, волос, ногтей.

Употребление семечек в большом количества может вызвать повреждение зубной эмали и пародонтит. Семена подсолнечника могут вызвать аллергию. Пыльца и белки подсолнечника являются сильными аллергенами. Они могут спровоцировать зуд кожи, сыпь, аллергический ринит. В составе семечек есть токсичный металл кадмий. Он провоцирует серьёзные повреждения почек.

Чрезмерное употребление селена, содержащегося в семечках, увеличивает риск развития диабета второго типа. Семечки содержат много жиров. Они влияют на выработку кожного сала, которое можно закупорить поры.