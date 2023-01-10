Общество

Почти на 59% снизилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области

С начала 2023 года уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области снизился почти на 59% и за первую неделю нового года составил 3071 случай, что ниже эпидпорога на 14,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Несмотря на улучшение эпидемической обстановки, на 24 человека увеличилось количество госпитализированных. Всего было зафиксировано 95 случаев госпитализации

Комитет напоминает жителям региона, что при первых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.

Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. При температуре 38 - 39°С необходимо вызвать участкового врача на дом либо бригаду скорой медпомощи.

Общение с заболевшим следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.