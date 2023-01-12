Общество

Доступную среду обеспечат на пассажирском причале в псковской Толбице

Меры к устранению нарушений прав инвалидов примут на пассажирском причале в деревне Толбица Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуроре.

К прокурору обратился заместитель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, который сообщил о ненадлежащем состоянии пассажирского причала. Прокуратура провела проверку, информация подтвердилась.

Установлено, что на причале не оборудованы парковочные места для людей с инвалидностью, нет тактильно-контрастной разметки, отсутствует пандус. Дублирование звуковой и зрительной информации знаками, выполненными шрифтом Брайля, не осуществляется. Имеются недостатки в обустройстве мест отдыха, не обеспечены условия для самостоятельной посадки и высадки инвалидов на суда водного транспорта.

Прокурор внес представления главе администрации Псковского района и руководителю предприятия-перевозчика.