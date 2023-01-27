Общество

Эксперт назвал неожиданные товары, у которых есть свой срок годности

Чаще всего покупатель обращает внимание на срок годности товара, совершая покупки продуктов питания или косметики. Выбирая новые кроссовки или игрушку для ребенка, кажется, что этот товар может служить если не вечно, то пока не сломается или не порвется. Некоторые покупают товары, уже бывшие ранее в употреблении. О том, какие товары повседневного спроса лучше покупать новыми, а также о том, что из отслужившего стоит продавать дважды, рассказала профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Чалых.

«Существуют группы товаров, на которых указано, что срок годности не ограничен. Это означает, что товар стабилен по свойствам и может применяться по назначению, например некоторые виды стиральных порошков", — сказала она агентству «Прайм».

Однако, с течением времени купленный товар при использовании теряет запас своих потребительских свойств, и это нужно учитывать, приобретая товары, бывшие в эксплуатации.

«Например, автокресла, изготовленные из пластика, стареют со временем, особенно при активной эксплуатации, ударах, при длительном стоянии под прямыми солнечными лучами, при высокой положительной или очень низкой отрицательной температуре. Свойство старения характерно для пластмасс, и со временем микротрещины действительно могут развиться в магистральную трещину. Поэтому для защиты от старения обычно в состав пластиков вводят стабилизаторы, что увеличивает долговечность пластмасс. Автокресла детские со значительными и заметными дефектами покупать и использовать небезопасно», — отметила экономист.

О том, что пластмассовая посуда имеет гарантийный срок хранения 1 год, часто забывается. При активной эксплуатации такая посуда мутнеет, желтеет, становится липкой или жирной на ощупь, может покрываться сеткой трещин. Это характерные признаки старения пластмасс. Такую посуду имеет смысл выбросить и не использовать.

«Зубные щетки, расчески, спонжи, кисти для пудры также стареют. Как предметы личной гигиены они должны меняться на новые. Во влажной среде (особенно спонжи, зубные щетки) накапливаются микроорганизмы, а влага служит для них живительной средой. Сроки эксплуатации щеток по совету стоматологов составляют от нескольких месяцев до года», — разъяснила эксперт.

То же касается деревянной кухонной утвари, например, скалок или лопаток. Она должна после использования промываться и тщательно высушиваться. Это сохраняет срок использования товаров. Потеря лакового покрытия, ухудшение внешнего вида и неприятный устойчивый запах можно считать началом процесса потери потребительских свойств, и посуда требует замены.

Антипригарные покрытия на сковороде из политетрафторэтилена выдерживают нагрев до 350 — 400 градусов по Цельсию. Перегрев сковороды длительно на конфорке без продукта приводит к тому, что полимерное покрытие деструктирует и истончается из-за потери массы. Обнажается слой металла, который быстро коррозируется. Такую сковороду не стоит использовать, так как она потеряла свои основные функциональные свойства. Небольшие несквозные царапины не опасны, если покрытие остается, а металл сковороды не обнажился.

«Электробытовые товары, которые работают от электрического тока напряжением 220 вольт, при нарушенной целостности проводов, разрушении корпуса, эксплуатировать небезопасно, так как можно получить удар током. Приборы с различными адаптерами при напряжении ниже 42 вольт не так опасны, но их лучше заменить на новые, если они имеют дефекты. Свойство безопасности является приоритетным для электротоваров при эксплуатации», — напомнила Татьяна Чалых.

То же касается и обуви: она в первую очередь служит для защиты стопы. Подбирая правильно обувь в соответствии с эргономическими требованиями и анатомическими особенностями стопы, потребитель обеспечивает себе здоровье ног на долгие годы, напомнила она.

Спортивная одежда и обувь изготовленная из натуральных материалов долговечна, но непрочна. Одежда и обувь, изготовленная из синтетических полимеров, служит дольше, но у нее также есть свой срок для использования — потеря внешнего вида, выцветание, выгорание, ухудшение эстетических свойств. Такие товары для человека не опасны.

Однако после использования непродовольственных товаров возникает проблема экологии, так как их выбрасывают в мусорные контейнеры. Есть два пути — вторая жизнь морально устаревших, но годных товаров для обмена, или рециклинг в виде вторичного сырья. Система предприятий по переработке вторичного сырья дает им новую жизнь, подытожила специалист.