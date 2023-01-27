Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Догазификация курс на ускорение
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
Для здоровья трудящихся
Политические итоги-2022
Господин Рейтингомер
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 27.01.2023 15:586 7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек 28.01.2023 21:170 Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году 28.01.2023 20:190 О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян 28.01.2023 18:440 Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году 28.01.2023 18:250 Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова 28.01.2023 18:040 Псковичам перечислили причины, когда можно проигнорировать предложение о работе
 
 
 
Самое популярное 22.01.2023 21:152 В России изменились правила выплаты аванса работникам 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 23.01.2023 09:500 В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт назвал неожиданные товары, у которых есть свой срок годности

28.01.2023 17:05|ПсковКомментариев: 0

Чаще всего покупатель обращает внимание на срок годности товара, совершая покупки продуктов питания или косметики. Выбирая новые кроссовки или игрушку для ребенка, кажется, что этот товар может служить если не вечно, то пока не сломается или не порвется. Некоторые покупают товары, уже бывшие ранее в употреблении. О том, какие товары повседневного спроса лучше покупать новыми, а также о том, что из отслужившего стоит продавать дважды, рассказала профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Чалых.

«Существуют группы товаров, на которых указано, что срок годности не ограничен. Это означает, что товар стабилен по свойствам и может применяться по назначению, например некоторые виды стиральных порошков", — сказала она агентству «Прайм».

Однако, с течением времени купленный товар при использовании теряет запас своих потребительских свойств, и это нужно учитывать, приобретая товары, бывшие в эксплуатации.

«Например, автокресла, изготовленные из пластика, стареют со временем, особенно при активной эксплуатации, ударах, при длительном стоянии под прямыми солнечными лучами, при высокой положительной или очень низкой отрицательной температуре. Свойство старения характерно для пластмасс, и со временем микротрещины действительно могут развиться в магистральную трещину. Поэтому для защиты от старения обычно в состав пластиков вводят стабилизаторы, что увеличивает долговечность пластмасс. Автокресла детские со значительными и заметными дефектами покупать и использовать небезопасно», — отметила экономист.

О том, что пластмассовая посуда имеет гарантийный срок хранения 1 год, часто забывается. При активной эксплуатации такая посуда мутнеет, желтеет, становится липкой или жирной на ощупь, может покрываться сеткой трещин. Это характерные признаки старения пластмасс. Такую посуду имеет смысл выбросить и не использовать.

«Зубные щетки, расчески, спонжи, кисти для пудры также стареют. Как предметы личной гигиены они должны меняться на новые. Во влажной среде (особенно спонжи, зубные щетки) накапливаются микроорганизмы, а влага служит для них живительной средой. Сроки эксплуатации щеток по совету стоматологов составляют от нескольких месяцев до года», — разъяснила эксперт.

То же касается деревянной кухонной утвари, например, скалок или лопаток. Она должна после использования промываться и тщательно высушиваться. Это сохраняет срок использования товаров. Потеря лакового покрытия, ухудшение внешнего вида и неприятный устойчивый запах можно считать началом процесса потери потребительских свойств, и посуда требует замены.

Антипригарные покрытия на сковороде из политетрафторэтилена выдерживают нагрев до 350 — 400 градусов по Цельсию. Перегрев сковороды длительно на конфорке без продукта приводит к тому, что полимерное покрытие деструктирует и истончается из-за потери массы. Обнажается слой металла, который быстро коррозируется. Такую сковороду не стоит использовать, так как она потеряла свои основные функциональные свойства. Небольшие несквозные царапины не опасны, если покрытие остается, а металл сковороды не обнажился. 

«Электробытовые товары, которые работают от электрического тока напряжением 220 вольт, при нарушенной целостности проводов, разрушении корпуса, эксплуатировать небезопасно, так как можно получить удар током. Приборы с различными адаптерами при напряжении ниже 42 вольт не так опасны, но их лучше заменить на новые, если они имеют дефекты. Свойство безопасности является приоритетным для электротоваров при эксплуатации», — напомнила Татьяна Чалых.

То же касается и обуви: она в первую очередь служит для защиты стопы. Подбирая правильно обувь в соответствии с эргономическими требованиями и анатомическими особенностями стопы, потребитель обеспечивает себе здоровье ног на долгие годы, напомнила она.

Спортивная одежда и обувь изготовленная из натуральных материалов долговечна, но непрочна. Одежда и обувь, изготовленная из синтетических полимеров, служит дольше, но у нее также есть свой срок для использования — потеря внешнего вида, выцветание, выгорание, ухудшение эстетических свойств. Такие товары для человека не опасны.

Однако после использования непродовольственных товаров возникает проблема экологии, так как их выбрасывают в мусорные контейнеры. Есть два пути — вторая жизнь морально устаревших, но годных товаров для обмена, или рециклинг в виде вторичного сырья. Система предприятий по переработке вторичного сырья дает им новую жизнь, подытожила специалист.

Теги: #магазин #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?
В опросе приняло участие 253 человека
28.01.2023, 21:170 Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году 28.01.2023, 20:550 Какая скидка продолжает действовать на Госуслугах, напомнили псковским автомобилистам 28.01.2023, 20:370 Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА 28.01.2023, 20:190 О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян
28.01.2023, 20:000 Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех» 28.01.2023, 19:410 Четвёртый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Печорском районе 28.01.2023, 19:230 Михаил Ведерников о дорожном нацпроекте: На этот год планы ещё амбициознее 28.01.2023, 19:030 Реставрационные работы Лазаревской церкви продолжают в Псково-Печерском монастыре
28.01.2023, 18:440 Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году 28.01.2023, 18:250 Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова 28.01.2023, 18:040 Псковичам перечислили причины, когда можно проигнорировать предложение о работе 28.01.2023, 17:450 Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября
28.01.2023, 17:240 Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ проходит 28 января 28.01.2023, 17:050 Эксперт назвал неожиданные товары, у которых есть свой срок годности 28.01.2023, 16:480 Следы волков обнаружили на озере во время рыбалки в Плюсском районе. ФОТО 28.01.2023, 16:300 Ещё 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
28.01.2023, 16:110 Юный пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо 28.01.2023, 15:530 Презентован первый сборник по итогам «Школы критики» имени Валентина Курбатова в «Михайловском» 28.01.2023, 15:350 Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района 28.01.2023, 15:140 Гриппом можно заболеть дважды за сезон - Роспотребнадзор
28.01.2023, 15:000 Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта 28.01.2023, 14:550 Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам 28.01.2023, 14:340 Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме 28.01.2023, 14:150 Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского»
28.01.2023, 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 28.01.2023, 13:410 До -9°C и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 января 28.01.2023, 13:230 Лису заметили в Опочке. ВИДЕО 28.01.2023, 13:040 Создание купола часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе
28.01.2023, 12:450 Мужчину с горбинкой на носу продолжают разыскивать в Пскове 28.01.2023, 12:270 Островский район занял второе место в конкурсе регионального МЧС 28.01.2023, 12:080 Кто чаще изучает несколько иностранных языков в Пскове, выяснили эксперты 28.01.2023, 11:500 Огонь повредил квадроцикл и моторную лодку в псковском гараже
28.01.2023, 11:320 Автобусы маршрута №4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт 30 января 28.01.2023, 11:130 Снижающий стрессоустойчивость продукт назвал эксперт 28.01.2023, 10:540 Каток продолжает работать в Финском парке Пскова 28.01.2023, 10:350 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Великих Луках
28.01.2023, 10:161 Что делать при падении на лёд, рассказали псковские медики 28.01.2023, 09:570 Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января 28.01.2023, 09:390 Циклоны определят погоду европейской части России - синоптики 28.01.2023, 09:180 Стандарт на алкозамки для автомобилей утвердили в России
28.01.2023, 09:000 Подготовку Печор к празднованию 550-летия обсудили в Минстрое 27.01.2023, 22:300 Псковичек приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество» 27.01.2023, 22:200 Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 12 февраля 27.01.2023, 22:140 Творческая экспедиция с участием художников из 16 стран мира пройдёт в Псковской области
27.01.2023, 22:000 Видеоролики на правовую тематику запишут для детей в Псковской области 27.01.2023, 21:400 «Дуэльную» графику конца XIX - первой половины XX века экспонирует «Михайловское» 27.01.2023, 21:400 Великолучанин попросил телефон на время и продал его 27.01.2023, 21:365 «Экопром» начал публиковать истории участников своей группы в Сети
27.01.2023, 21:232 Семь модульных некапитальных отелей создадут в Псковской области 27.01.2023, 21:230 Столб упал на автобусной остановке в Пскове. ФОТО 27.01.2023, 21:190 Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным 27.01.2023, 21:000 Употребление энергетиков может спровоцировать инфаркт миокарда, предупредила невролог
27.01.2023, 20:400 Пропавшего мужчину разыскивают в Великих Луках 27.01.2023, 20:190 О судьбе псковички в блокадном Ленинграде рассказали архивисты 27.01.2023, 20:180 Телефон горячей линии главного врача появился в Псковской областной клинической больнице 27.01.2023, 20:000 Псковским курсантам ФСИН напомнили о вреде наркотиков
27.01.2023, 19:400 Кражу велосипедов раскрыли в Дедовичах 27.01.2023, 19:200 Когда человека должен насторожить непроходящий кашель, объяснил врач 27.01.2023, 19:120 Наиболее заметно подорожавшие продукты перечислили россияне 27.01.2023, 19:000 Мастер-класс заслуженного артиста России прошёл в псковском колледже искусств
27.01.2023, 18:450 Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе 27.01.2023, 18:360 Аналитики назвали расходы россиян в декабре на покупку новых автомобилей 27.01.2023, 18:270 Порядок освобождения семей мобилизованных от пени напомнили в псковском фонде капремонта 27.01.2023, 18:150 Почти 70 млн рублей направили на выплату при рождении ребенка в Псковской области
27.01.2023, 18:020 «Дабришутинг»: Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты. ВИДЕО 27.01.2023, 18:000 Ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Куньинском районе 27.01.2023, 17:500 Около миллиона рублей передали жители Псковской области дистанционным мошенникам 27.01.2023, 17:460 Вредные пищевые привычки перечислил врач-диетолог
27.01.2023, 17:430 Мероприятия «Русской зимы» в Изборске можно посетить по Пушкинской карте 27.01.2023, 17:410 Специальные программы оздоровления запустили в псковском санатории «Черёха» 27.01.2023, 17:360 Борис Елкин внёс ясность в решение гордумы об увеличении платы за содержание жилого помещения 27.01.2023, 17:300 Чем заняться на выходных, если нет денег на развлечения
27.01.2023, 17:300 Псковский музей и технический лицей договорились о новых проектах 27.01.2023, 17:220 Студентам упростили процедуру подачи документов для поступления в вузы 27.01.2023, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 января 27.01.2023, 17:070 Угрозу защищённости границы РФ устранили в пункте пропуска «Шумилкино»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru