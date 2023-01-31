Общество

Международный день десерта отмечается в первый день февраля

Международный день десерта отмечается 1 февраля.

Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира, имеют свою историю, появление некоторых даже обросло легендами, а других – связано с именами знаменитых исторических личностей, сообщает calend.ru.

Популярность вкусных блюд, именуемых десертами, дошла до того, что среди неофициальных праздников начали появляться дни, посвящённые тому или иному десерту – например, День торта, День Нутеллы, День эскимо, День морковного торта, День пирожных, День шоколада и другие.

Наконец, появился и объединяющий все эти праздники Международный день десерта. Он также носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и сети Интернет. Появление даты 1 февраля очевидно связано с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание.

Стоит отметить, что десерт не всегда является сладким блюдом (в этом качестве иногда выступают сыр или икра), так что нельзя однозначно сказать, что десерт – это удел исключительно сладкоежек.