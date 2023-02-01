Общество

Названа дата выхода нового романа Харуки Мураками

Новый роман японского писателя Харуки Мураками поступит в продажу в апреле. Об этом сообщило в среду издательство Shinchosha.

Название нового произведения пока держат в секрете. Книга появится в магазинах 13 апреля. Ее объем составит 1,2 тыс. страниц, а цена - 2 970 иен ($около 22). Одновременно с печатным в продаже появится и электронный вариант книги, пишет ТАСС.

Это первый роман Мураками за последний шесть лет. Предыдущий под названием «Убийство командора» вышел в феврале 2017 года.

Произведения Харуки Мураками переведены более чем на 40 языков. Российскому читателю известны его романы «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84». Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.