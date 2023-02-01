Россиянам напомнили о правилах возврата некачественного товара

Роспотребнадзор разъяснил права покупателей в связи с возросшим числом комментариев в социальных сетях о том, что некоторые потребители столкнулись с удержанием денежных средств за возврат некачественных товаров.
«У потребителя есть право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс. При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку именно на продавца законом возложена обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось», - отмечает Роспотребнадзор.
Представители Wildberries 30 января подтвердили Роспотребнадзору, что в настоящее время компания ведет работу по автоматическому возврату денежных средств, списанных за обратную доставку бракованного товара.
«Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки. Жалобы обрабатываются в реальном времени, ответы по ним будут доведены до сведения заявителей», – добавили в ведомстве.
Указанная проблема могла возникнуть в связи с переходом компании на новый сервис возврата бракованных товаров. Представители Wildberries сообщили, что в ближайшее время обращения по браку начнут обрабатываться продавцами самостоятельно. Поскольку компенсация потребителю стоимости обратной доставки в таких случаях будет осуществляться продавцом. Если покупатель будет не согласен с принятым продавцом решением, он сможет обжаловать его на портале.
Учитывая повышенный интерес со стороны потребителей к изменениям привычных сервисов и уровня обслуживания, Роспотребнадзор напоминает:
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.