Общество

Значимость диспансеризации для выявления рака объяснили псковичам

Значимость диспансеризации для выявления рака объяснила заместитель председатель комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 февраля.

« У рака нет прямой причинно-следственной связи. Любой человек не защищен на 100%. Единственный способ – контроль состояния своего здоровья, чтобы выявить все на ранних стадиях», – сказала Наталья Рагозина.

Она обратила внимание на диспансеризацию, которая доступна каждому человеку.

«Каким образом можно выявить рак груди у женщин? Маммография. В диспансеризацию это входит. Рак кожи – путем осмотра у врача. Рак половых органов путем посещения гинеколога в рамках диспансеризации. Флюорография также входит в диспансеризацию. Основные (заболевания - ред.) могут быть выявлены при систематическом посещении врача», – заключила она.