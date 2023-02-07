Общество

ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на новое исследование медицинского журнала Lancet.

«Маркетинговая тактика молочной промышленности является эксплуататорской, и необходимы срочные меры по пресечению вводящих в заблуждение заявлений и политического вмешательства», - приводит текст документа РИА Новости.

ВОЗ добавляет, что влияние отрасли, в том числе лоббирование жизненно важных мер по поддержке грудного вскармливания, ставит под «серьезную угрозу» здоровье и права женщин и детей.

«Грудное вскармливание дает огромные преимущества младенцам и маленьким детям… Тем не менее, во всем мире только около один из двух новорожденных находится на грудном вскармливании в течение первого часа своей жизни, в то время как менее половины младенцев в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании», - уточняет организация.

ВОЗ напоминает, что объем продаж этих продуктов в настоящее время приближается к 55 миллиардам долларов США в год.

«Первая статья из серии Lancet документирует, как вводящие в заблуждение маркетинговые утверждения напрямую используют родительские опасения, связанные с нормальным поведением младенцев, предполагая, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон», - говорится в пресс-релизе.

Организация призывает страны поощрять грудное вскармливание, поскольку это лучший способ укрепить здоровье новорожденных.