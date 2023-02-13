Общество

Общественный туалет появится в Дно в 2024 году

Общественный туалет установят в городе Дно в 2024 году. Об этом сообщила администрация Дновского района, отвечая на обращение местного жителя, опубликованное на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Туалета в городе Дно нет», - отметил мужчина.

«В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется в 2024 году установка оборудованного туалета в парке имени Пушкина. В настоящее время администрацией городского поселения "Дно" подана заявка на участие в данной программе», - проинформировал сотрудник администрации района.