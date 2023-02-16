Общество

Двоюродных сестёр разыскивает женщина в Псковской области

Женщина ищет двоюродных сестёр в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Некоторые заявки о поиске содержат так мало информации, что поиски продолжаются годами. Но не все приносят желаемый результат. Автор этой заявки указал свою фамилию – Кожемякина. А вот фамилии разыскиваемых не названы. Известно только, что речь идет о двоюродных сестрах – Зинаиде и Таисии. География поиска – Псковская область», – отметили создатели телепроекта.

Годы рождения разыскиваемых автор заявки также не знает, но надеется отыскать родных людей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1844553.