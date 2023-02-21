Общество

Охват горячим питанием школьников увеличился в Псковской области

Охват горячим питанием школьников увеличился в Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области 22 февраля.

«На контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области находится 834 детских и подростковых учреждений. В 2022 году в сравнении с 2021 годом охват горячим питанием школьников региона увеличился на 3,1% и составил 86,6%, в 2021 году — 83,5%. Охват школьников двухразовым горячим питанием составил 17,5%», — привела статистику руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

В 2021-2022 учебном году региональное управление Роспотребнадзора провело 219 внеплановых проверок в общеобразовательных организациях, также сотрудники ведомства проверили 20 организаторов питания, работающих в формате аутсорсинга. Проводился и надзор за поставщиками пищевых продуктов. О выявленных нарушениях и недостатках в организации питания школьников проинформировали региональный комитет по образованию и глав муниципалитетов.

Также Елена Припутенко напомнила, что в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года функционировало 126 лагерей, что на девять лагерей больше, чем в 2021 году.