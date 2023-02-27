Общество

Почти на 20% выросло количество заявлений о банкротстве в Псковской области

Количество заявлений о банкротстве в Псковской области выросло на 19,2% в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.

В суд поступило 1478 заявлений о несостоятельности, что на 19,2% больше чем в 2021 году (1240 заявлений).

Из них 68 заявлений о признании банкротами юридических лиц, что на 72,8% меньше, чем в 2021 году (250 заявлений); 8 заявлений о признании банкротами индивидуальных предпринимателей, что на 75% меньше, чем в 2021 году (32 заявления); 1402 заявления – граждан, что на 46,3% больше, чем в 2021 году (958 заявлений).