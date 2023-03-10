Общество

Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области

Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, 13, 20, 27 марта отменяется поезд № 6660, № 8809 - на участке Дно - Псков. Изменения расписания движения поездов:

№6657 Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06 - 06:08, Порхов 06:26 - 06:28, Лунево 06:52.5 - 06:54.5, Подсевы 07:03 - 07:25, Вешки 07:40 - 07:42, Карамышево 08:00.5 - 08:02.5, Кеб 08:20 - 08:22, Березки 08:38 - 08:39, Псков-Пасс 08:45.

№6658 Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5 - 20:00.5, Кеб 20:16.5 - 20:18, Карамышево 20:36 - 20:38, Вешки 20:57.5 - 20:59.5, Подсевы 21:14.5 - 21:29.5, Лунево 21:38.5 - 21:39.5, Порхов 22:02.5 - 22:06, Роща 22:25 - 22.26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

14, 21, 28 марта отменяется поезд № 8810, № 8809 - на участке Дно - Псков. Изменения расписания движения поездов:

№6657 Дно 05.40, пост 557 км 05.43, Роща 06:06 - 06:08, Порхов 06:26 - 06:28, Лунево 06:52.5 - 06:54.5, Подсевы 07:03 - 07:25, Вешки 07:40 - 07:42, Карамышево 08:00.5 - 08:02.5, Кеб 08:20 - 08:22, Березки 08:38 - 08:39, Псков-Пасс 08:45.

№6658 Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5 - 20:00.5, Кеб 20:16.5 - 20:18, Карамышево 20:36 - 20:38, Вешки 20:57.5 - 20:59.5, Подсевы 21:14.5 - 21:29.5, Лунево 21:38.5 - 21:39.5, Порхов 22:02.5 - 22:06, Роща 22:25 - 22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

15, 22, 29 марта отменяются поезд № 8810, № 8809 – на участке Дно - Псков. Изменения расписания движения поездов:

№6657 Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07:42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45.

№6658 Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

16, 23, 30 марта отменяется поезд № 8810, № 8809- на участке Дно - Псков. Изменения расписания движения поездов:

№6657 Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07.42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45.

№6658 Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

17, 24, 31 марта отменяется: поезд № 8810, № 6659 - на участке Дно - Псков, поезд № 6721, № 6724 – на участке Дно - Псков. Изменения расписания движения поездов:

№6657 Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07:42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45.

№6658 Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК» и Туту.ру.