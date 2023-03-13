«Постскриптум»: Туризм без НДС, навалило будь здоров и ситуация в «Евро-Керамике». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Посткриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 марта.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Туризм внутри страны без НДС – новая льгота для поддержки индустрии путешествий.
- Навалило будь здоров, зима никак не отступит – снегопад обрушился на регион в минувшую субботу.
- Вопрос с «Евро-Керамикой»: власти собрали оперативный штаб, чтобы не допустить краха предприятия.
- 14 ТОСов Пскова получат муниципальные гранты на свои проекты – в областном центре впервые состоялся конкурсный отбор лучших ТОСов.
И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.