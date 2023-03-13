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«Постскриптум»: Туризм без НДС, навалило будь здоров и ситуация в «Евро-Керамике». ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Посткриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 марта. Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко: Туризм внутри страны без НДС – новая льгота для поддержки индустрии путешествий.

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14 ТОСов Пскова получат муниципальные гранты на свои проекты – в областном центре впервые состоялся конкурсный отбор лучших ТОСов. И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.