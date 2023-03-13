Общество

День рождения российского поискового движения отмечают 13 марта

День рождения поискового движения отмечают 13 марта, сообщает Telegram-канал «Поисковое движение России».

Именно 13 марта 1988 года принято считать днем рождения поискового движения, поскольку с этого момента оно получило официальное признание на государственном уровне. В этот день прошел первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов.

Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева предложила учредить День поисковика 13 марта.

«В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», — отметила она.

Ранее с инициативой об учреждении Дня поисковика в России выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. А затем президент Владимир Путин поддержал данное предложение.