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Общество

«Путешествия продолжаются»: «Европа Плюс» разыгрывает 100 авиабилетов на двоих

16.03.2023 12:45|ПсковКомментариев: 0

«Европа Плюс» с 13 по 24 марта разыгрывает 100 авиабилетов. Радио №1 в России* дарит победителям специальных игр в прямом национальном эфире перелёты «Аэрофлотом» для двоих по разным туристическим направлениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции. 

Путешествовать по миру вместе с «Европой Плюс» просто. Билеты крупнейшей авиакомпании страны до места назначения и обратно получат те, кто выиграет в масштабной акции «Куда хочешь». Для этого достаточно поучаствовать в играх популярного утреннего шоу «Бригада У» с 7:00 до 10:00 и одержать победу. Счастливчики отправятся туда, куда давно мечтали съездить.

Но и это ещё не всё! Возможность выиграть заветный приз на «Европе Плюс» будет доступна в течение всего дня. Чтобы ей воспользоваться, стоит по условному сигналу первым дозвониться по номеру телефона: +7 (495) 745-65-65 и верно ответить на вопрос ведущего об одном из городов земного шара. А за полчаса до каждой игры в эфире будут звучать подсказки, которые точно помогут определить правильный вариант.

«Мы снова приготовили для нашей многомиллионной аудитории улётные подарки. Что может быть лучше, чем улететь прямо сейчас к лазурному морю или на горнолыжный курорт, устроить тур от Калининграда до Камчатки и даже дальше? Так ещё и комфортабельным рейсом! В честь 100-летия “Аэрофлота” у всех слушателей “Европы Плюс” есть уникальный шанс быстро переместиться в любую точку планеты и наконец-то исполнить свою мечту, открыв для себя новые страны и регионы России», - рассказал директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард. 

Больше информации об акциях «Европы Плюс» — в эфире, на europaplus.ru и страницах станции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на 102.1 FM.

«Европа Плюс» — крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают более 8,6 млн слушателей (13,5%), еженедельно более 19,9 млн человек (31,2%), а доля рынка по аудитории станции составляет 7,2%**. 15 лет подряд «Европа Плюс» - радио №1 среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории*.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 400 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.
**Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

Реклама ООО «Норд-Вест Проект».

Токен: Pb3XmBtzszEbzxroubaP1EKMQJQEkitwGNDCfpJ.

Теги: #розыгрыш #Европа плюс
Источник: Псковская Лента Новостей
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