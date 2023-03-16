Общество

Программу форума работающей молодежи разрабатывают в Пскове

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области пройдет в областном центре с 24 по 26 марта. 15 марта в доме профсоюзов организаторы встретились и обсудили программу форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Форум станет коммуникативной площадкой для молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов, отметили в облсовпрофе.

«Особая ценность всегда имеет опыт – единство знаний и умений, которыми можно поделиться с другими. Именно это является одной из целью нашего регионального форума. Лекции, пленарные сессии, квесты, все это даст работающей молодежи стимул для дальнейших достижений», - считает заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

Организаторы форума - Псковский областной совет профсоюзов, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области и ПсковГУ.