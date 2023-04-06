Почетный председатель Псковского отделения Российского Красного Креста Петр Василевский призвал присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» своей супруге Галина Василевской, которая 50 лет занимается педагогической деятельностью на территории Пскова. Письмо он прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей.
Галина Василевская. Фото: clp.pskov.ru
Он напомнил, что в начале марта на сессии Псковской городской Думы депутаты единодушно приняли решение наградить медалью «За заслуги перед Псковом» троих псковичей, среди них – Петр Василевский и два педагога - Ирина Галковская и Наталья Сидорова. «Конечно же, каждый из кандидатов достиг высоких успехов и имеет персональные заслуги. Я искренне признателен за оценку моего труда и горжусь особым вниманием к моему нелегкому труду и самоотверженной работе коллектива. Среди них Елена Дрейлих, Любовь Сушилова, Ирина Лаврентьева, Валерия Мишакова и многие другие», - отметил он.
При этом от отметил, что его супруга Галина Василевская отмечена многими высокими наградами. Она - заслуженный учитель России, победитель конкурса «Лидер в образовании» (2002), почетный работник образования РФ, ветеран труда, занесена в золотую летопись «Лучшие люди РФ». «Но главное, в этом году исполняется ровно 50 лет, как Галина Прокофьевна начала свою педагогическую деятельность и отдала этой работе 44 года, проработав бессменно директором школы 22 года», - отметил Петр Василевский.
Он также напомнил, что Галина Василевская начала работу по дистанционному обучению сотен детей-инвалидов Псковской области, обучающихся на дому. «Десятки педагогов прошли обучение новым технологиям в этой школе. Множество детей с тяжелейшими нарушениями и диагнозами, о которых и говорить страшно, смогли достойно продолжить свою жизнь после окончания школы. Это стало возможным, благодаря профессиональному коллективу, который смогла сплотить Галина Прокофьевна. Педагоги школы и родители учеников до сих пор пишут: "Галина Прокофьевна, нам вас очень не хватает"», - заметил Петр Василевский.
Напомним, 3 марта на сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали вручение Петру Василевскому медали «За заслуги перед Псковом». До этого вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих выступил с инициативой присвоить звание «Почётный гражданин города Пскова» Петру Василевскому.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Петру Василевскому почетную грамоту главы региона.