Общество

Петр Василевский призвал присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» своей супруге

Почетный председатель Псковского отделения Российского Красного Креста Петр Василевский призвал присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» своей супруге Галина Василевской, которая 50 лет занимается педагогической деятельностью на территории Пскова. Письмо он прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Галина Василевская. Фото: clp.pskov.ru

«Продолжительное время, проводимое в стационаре, позволяет мне о многом задуматься, оценить все то, что мы своей семьей за многолетнюю трудовую деятельность смогли сделать для нашего города Пскова и региона. Многое было достигнуто, создано, развито, налажено и реализованы новые эксклюзивные проекты и программы во благо псковичей разного возраста», - начал свой рассказ Петр Василевский.

Он напомнил, что в начале марта на сессии Псковской городской Думы депутаты единодушно приняли решение наградить медалью «За заслуги перед Псковом» троих псковичей, среди них – Петр Василевский и два педагога - Ирина Галковская и Наталья Сидорова. «Конечно же, каждый из кандидатов достиг высоких успехов и имеет персональные заслуги. Я искренне признателен за оценку моего труда и горжусь особым вниманием к моему нелегкому труду и самоотверженной работе коллектива. Среди них Елена Дрейлих, Любовь Сушилова, Ирина Лаврентьева, Валерия Мишакова и многие другие», - отметил он.

«Сравнивая, кто из членов нашей семьи сделал много нового, уникального для Пскова, мне становится особенно неловко перед своей любимой женой. Порою стыдно и кажется, что я не имею морального права перед супругой гордиться своими наградами», - признал Петр Василевский.

При этом от отметил, что его супруга Галина Василевская отмечена многими высокими наградами. Она - заслуженный учитель России, победитель конкурса «Лидер в образовании» (2002), почетный работник образования РФ, ветеран труда, занесена в золотую летопись «Лучшие люди РФ». «Но главное, в этом году исполняется ровно 50 лет, как Галина Прокофьевна начала свою педагогическую деятельность и отдала этой работе 44 года, проработав бессменно директором школы 22 года», - отметил Петр Василевский.

«С нуля был создан сад-школа для особенных детей города Пскова. Важно заметить тот факт, что несмотря на экономические трудности 90-х годов, без какой-либо помощи из-за рубежа был дан старт образовательному учреждению для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Уникальный, работающий по четырем образовательным программам, в том числе - индивидуальным. Возвращаясь к его созданию, хочу сказать, что директору пришлось самостоятельно искать спонсоров, проводить марафоны, обращаться в прессу для сбора средств на ремонт и оснащение сада-школы. С нуля параллельно были открыты как группы детского сада, так и школьные классы, причем разновозрастные и в приспособленных помещениях», - рассказал муж Галины Василевской.

Он также напомнил, что Галина Василевская начала работу по дистанционному обучению сотен детей-инвалидов Псковской области, обучающихся на дому. «Десятки педагогов прошли обучение новым технологиям в этой школе. Множество детей с тяжелейшими нарушениями и диагнозами, о которых и говорить страшно, смогли достойно продолжить свою жизнь после окончания школы. Это стало возможным, благодаря профессиональному коллективу, который смогла сплотить Галина Прокофьевна. Педагоги школы и родители учеников до сих пор пишут: "Галина Прокофьевна, нам вас очень не хватает"», - заметил Петр Василевский.

«Сегодня, когда особенно много внимания уделяется престижу профессии педагога и воспитания уважения к педагогическому труду, становится как-то досадно, что педагог, имеющий такие звания и награды, отдавший всю свою жизнь обучению воспитания любви к Родине особенных детей, остается без должного внимания со стороны регионального и городского руководства образования и должной благодарности за труд, - подчеркнул Петр Василевский. - Хотелось бы верить, что меня услышит руководство образования и в честь 50-летия начала педагогической работы Галины Прокофьевны позаботится о присвоении ей высокого звания "Почетный гражданин города Пскова" без всяких бюрократических процедур, как обычно у нас практикуется. Надеюсь, что многие псковичи поддержат меня в том, что Галина Прокофьевна заслуживает этого высокого звания. Думаю, что "да"».

Напомним, 3 марта на сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали вручение Петру Василевскому медали «За заслуги перед Псковом». До этого вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих выступил с инициативой присвоить звание «Почётный гражданин города Пскова» Петру Василевскому.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Петру Василевскому почетную грамоту главы региона.