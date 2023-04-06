Общество

«Наш Гвоздь»: петербургские полицейские назвали уроженца Псковской области достойным примером для молодых следователей

Петербургские полицейские назвали уроженца Псковской области, экс-руководителя 6-го отдела Следственного управления ГУВД Леноблгорисполкомов Владимира Гвоздева достойным примером для молодых следователей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области

«Владимир Васильевич Гвоздев - достойный пример для молодого поколения следователей», – подчеркнули петербургские полицейские.

Владимир Гвоздев родился 23 мая 1931 года в Пыталово. В 1959 году закончил Саратовский юридический институт и по 1962 год проработал следователем прокуратуры Костромской области. С 1963 года был назначен на должность старшего следователя 4-го отдела Следственного управления УООП Леноблгорисполкомов. В 1965 году за I и II полугодие признан «Лучшим следователем» и награжден «Почетной грамотой УООП».

С 1969 по 1974 год являлся руководителем следствия Василеостровского и Калининского райисполкомов. За этот период работы он проявил хорошие организаторские способности. На протяжении многих лет руководимое им следственное отделение занимало одно из первых мест среди следственных подразделений города. В 1971 году приказом МВД СССР награжден знаком «Отличник милиции», являлся председателем товарищеского суда офицерской чести.

В 1974 году Владимир Гвоздев был назначен заместителем начальника, а затем и начальником 1 отдела Следственного управления ГУВД Леноблгорисполкомов. Как опытный руководитель, он уделял исключительно большое внимание организации работы районных следственных подразделений, систематически выезжал в районы, где оказывал практическую помощь руководителям следственных подразделений.

«Он внес огромный вклад в обучение следователей районного звена на факультете следственных работников школы повышения оперативного мастерства Главка. Владимир Васильевич всегда проявлял высокую принципиальность в решении служебных вопросов, глубоко продуманный творческий подход к разрешению актуальных проблем предварительного следствия», – добавили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Петербургские полицейские отметили, что, возглавляя один из ведущих отделов Следственного управления, он много сил и энергии отдал совершенствованию работы следователей по расследованию дел о преступлениях несовершеннолетних. Отдел добился лучших показателей в работе. Владимир Гвоздев обладал высокими теоретическими знаниями и большим опытом практической следственной работы, умело руководил подчиненными, оказывал им помощь, воспитывал их в духе неуклонного соблюдения социалистической законности и служебной дисциплины, добиваясь быстрого и полного раскрытия преступлений.

С 1978 по 1989 год Владимир Гвоздев возглавлял 6 отдел Следственного управления ГУВД Леноблгорисполкомов. Руководимый им отдел неоднократно выходил победителем социалистического соревнования. Сотрудники отдела за истекшие годы не имели ни одного дела, возвращенного на дополнительное расследование, не допустили фактов незаконных задержаний и арестов, необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности и других нарушений законности.

«Благодаря своей принципиальности, настойчивости в достижении цели и строгому нраву он добивался таких результатов в работе, а коллеги шутливо называли его "Наш Гвоздь". Такие руководители, как Владимир Васильевич, благодаря своему добросовестному, честному многолетнему труду, высокому профессионализму и идейным убеждениям, являются эталоном и достойным примером для молодого поколения следователей, определяя высокий уровень преданной и верной службы на благо Родины», – заключили петербургские полицейские.

За образцовое исполнение возложенных обязанностей и большой личный вклад в дело борьбы с преступностью Владимиру Гвоздеву в 1986 году было присвоено специальное звание полковник милиции - на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №7929 от 24 января 1987 года Владимир Гвоздев награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».