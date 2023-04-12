Общество

Субботник состоится на Гремячей горе в Пскове

Субботник состоится на Гремячей горе в Пскове сегодня, 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с членами общественного совета при комитете приглашают граждан присоединиться к субботнику, который пройдет 13 апреля в 15:30», - уточнили в комитете.

Организационный сбор состоится в 15:20 у входа в парк на Гремячей горе (рядом с домом №13 по улице Герцена).

Всех участников субботника обеспечат необходимыми инструментами и средствами защиты, но собственные перчатки и грабли не возбраняются, заметили в комитете.