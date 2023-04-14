Общество

Коллективу Островской межрайонной больницы представили нового главврача

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представила коллективу Островской межрайонной больницы Гайка Хачатряна в качестве нового главного врача. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном комитете.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Во встрече с коллективом больницы также участвовали глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель Островского районного Собрания депутатов Александр Обризан, которые поздравили Гайка Хачатряна с новой должностью и выразили надежду на тесное и плодотворное сотрудничество по линии здравоохранения.

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«В ходе рабочей встречи побеседовали с Гайком Хачатряном и его заместителем по медицинской части Анной Рыжиковой, обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития Островской межрайонной больницы. Были затронуты темы внедрения современных технологий, передовых форм развития медпомощи в городе и на селе, материально-технического обеспечения. Особое внимание было уделено решению кадровой проблемы», - рассказал о встрече Дмитрий Быстров.

Гайк Хачатрян окончил Новгородский государственный университет, в Островской межрайонной больнице работает более 10 лет - с 2012 года, с 2016 года совмещал врачебную деятельность с должностью заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения.