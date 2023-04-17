Общество

Начальник псковской полиции принял участие в заседании коллегии МВД Союзного государства

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников принял участие в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В Москве состоялось 27-е заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Делегации возглавили министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Открывая заседание, Владимир Колокольцев подчеркнул: «Российско-белорусское партнерство носит стратегический характер, что особенно важно в текущей геополитической ситуации. Совместными усилиями создана прочная международно-правовая база в правоохранительной сфере. Сформированы различные механизмы взаимодействия, которые в целом позволяют решать стоящие перед нами задачи. Сегодня на фоне специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления очевидна необходимость укрепления отношений по всем направлениям деятельности».

По словам российского министра, в числе вызовов, представляющих наибольшую опасность, остается наркопреступность. Этой теме был посвящен первый вопрос повестки дня.

В результате совместной работы к ответственности привлечены участники крупных криминальных структур, распространявших синтетические наркотики на территории Союзного государства посредством интернет-магазинов. Порядка трех тысяч наркопреступлений выявлено в приграничных с Беларусью регионах России. Установлено свыше тысячи лиц, причастных к их совершению. Изъято около девятисот килограммов запрещенных веществ.

Отметив, что благодаря предпринимаемым усилиям ситуация остается контролируемой, глава МВД России обозначил ряд вопросов, требующих общего внимания. На территории Союзного государства изымаются практически все виды наркотиков – от растительных до синтетических. Их ассортимент постоянно расширяется, а схемы сбыта становятся все более изощренными. Применяются средства анонимной коммуникации, в том числе для активного вовлечения молодежи в наркобизнес.

«Легализация "легких" наркотиков, которую мы видим в целом ряде западных стран, фактически пропагандирует их потребление среди подрастающего поколения. Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках», – заявил министр.

Второй из рассмотренных на заседании объединенной коллегии вопросов касался сотрудничества органов внутренних дел двух стран в сфере розыска обвиняемых и без вести пропавших. Взаимодействие носит поступательный характер и основано на тесных контактах между подразделениями уголовного розыска.

Министр внутренних дел Российской Федерации дал высокую оценку эффективности использования централизованных учетов Межгосударственного информационного банка, формируемого на базе Главного информационно-аналитического центра МВД России. В настоящее время в нем значится более 83,5 тысячи человек, разыскиваемых российской полицией, и порядка восьми тысяч – белорусскими коллегами.

«Итоги работы говорят сами за себя. Так, с начала прошлого года на территории России задержано порядка девятисот лиц, скрывавшихся от правоохранительных органов Беларуси. Установлена судьба около трехсот пятидесяти пропавших без вести», – подчеркнул глава российского ведомства.

В ходе заседания отмечено, что достигнутый уровень сотрудничества отвечает общим интересам. При этом потенциал для его развития не исчерпан. В данной связи подготовлен ряд предложений, которые рассмотрены на заседании.

В завершение мероприятия Владимир Колокольцев и Иван Кубраков подписали решения объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства и план работы объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства на 2024 год.