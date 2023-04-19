Общество

Фестиваль «Во имя мира» проводят в Псковском районе в преддверии 9 мая

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала про запланированные на 9 мая мероприятия в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все понимают, насколько велика ценность этого праздника для каждого из нас. Оргкомитет работает, уже начались "Вахты памяти", выполняется уборка воинских захоронений, а также проводится молодежный патриотический фестиваль "Во имя мира". Местом проведения выбрана Краснопрудская волость, как наиболее пострадавший муниципалитет в то время, во время Великой Отечественной войны. Кстати, там запланирована также уборка воинских захоронений. Эта программа очень значима, в первую очередь, для воспитания патриотического молодого поколения», – подчеркнула Наталья Федорова.

Руководитель муниципалитета отметила, что с 3 по 9 мая на территории Псковского района пройдут митинги и традиционные возложения цветов к воинским захоронениям.

Часть мероприятий, как отметила гостья студии, в этом году пройдут в формате онлайн. Она добавила, что у жителей Псковского района будет возможность поучаствовать в акции «Бессмертный полк».

Добавим, в этом году во многих российских городах принято решение не проводить массовых традиционных шествий и парадов честь Дня Победы.