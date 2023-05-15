Общество

Попадание плесени в пищу может привести к раку, заявил эксперт

Плесень выделяет токсины, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний, отметил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Постоянное попадание частиц плесени в воду или в пищу повышает риск развития онкологических болезней. Продукты, на которых поселилась плесень, начинают накапливать токсины из этого грибка – микотоксины. Они являются канцерогенами. Большую дозу в бытовых условиях мы вряд ли получим, но если гипотетически, то исследования отмечают повышение риска рака печени. Вряд ли такое может произойти из-за бытовой техники, если только речь не идет о приборах типа кулеров», – добавил Сергей Малоземов.

Бытовые приборы, в которых есть отделения для воды, чаще всего становятся рассадниками плесени и других опасных патогенов, продолжил эксперт.

«Как правило, риску подвергаются те приборы, в которых большой объем жидкости, и она там находится подолгу. Однажды мы в редакции разбирали отпариватель, и там в емкости для воды выросла чудовищная плесень с элементами водорослей. Емкость была прозрачной, прибор стоял на освещенном месте, и воду между использованиями из него не сливали. То же самое может случиться в кофеварке, в мультиварке, если не сливать воду из технологических емкостей. Помимо плесени в таких резервуарах могут развиваться очень нехорошие микробы. В частности, в кулерах мы находили даже синегнойную палочку», – уточнил Сергей Малоземов.

Воду из таких приборов необходимо регулярно сливать, тщательно промывая емкости, в которых она находилась, советует эксперт.

«Например, если это обычная капсульная кофемашина и вы ей пользуетесь не каждый день, то воду надо оттуда сливать, потому что главным риском здесь является даже не плесень, а микробы, которые могут в этой воде развиться. Тем более, если вы уехали куда-то на выходные, и вода простояла несколько дней, то не вздумайте этой водой пользоваться в понедельник, потому что там могла развиться микрофлора и получить отравление более чем реально. Что касается плесени, то она нарастет, только если очень надолго оставить воду без использования», – объяснил Сергей Малоземов.