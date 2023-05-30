Общество

Число больных рассеянным склерозом растет в России

Рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз наблюдается в России в последние годы. Количество пациентов с этим диагнозом в 2022 году увеличилось на 18% по сравнению с 2020 годом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийской онлайн-конференции «Рассеянный склероз», которая приурочена к Международному дню рассеянного склероза.

«В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз: в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячи россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году», - приводит слова Мурашко «Интерфакс».

При этом, отметил он, число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.