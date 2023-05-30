Общество

Парапланы и тепловизоры задействовали для поиска пропавшей лошади в Псковской области, её нашли в болоте

Парапланы задействовали для поиска пропавшей лошади в Псковской области, её нашли в болоте вчера, 29 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил совладелец конного клуба «Молгово» Дмитрий Гусаков.

Фото: архив ПЛН

«Лошадь нашли, она жива. Выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся на публикацию о её пропаже и принимал участие в поисках кобылы», – отметил Дмитрий Гусаков.

В заключительный день поисков 25 человек помогали искать животное.

«Искали на протяжении четырёх дней: пропала в четверг, а нашли вчера. Искали и ночью с помощью тепловизора, и на машинах, и верхом, и привлекали парапланеристов, они летали, также помощь оказали сотрудники полиции. Мы провели достаточно большую поисковую операцию. Как нашли: прочесывали лес группами человек по пять, в болотистой местности на возвышенности обнаружили пропавшую. Она пыталась, может быть, выйти, но чувствовала, что вокруг топкое место», – продолжил Дмитрий Гусаков.

Он также добавил, что лошадь забрела в лесной массив неподалеку от деревни Муровицы, от дома она ушла всего на два километра.

«Изголодалась, но жива-здорова и не пострадала, это главное. Но люди продолжают звонить и переживать за нее», – заключил совладелец конного клуба.