Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Новый выпуск будет посвящен Международному дню защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.

Тема, которую предлагают обсудить ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова, - «ЯЖМАТЬ или право имею?». Для разговора они пригласили в студию основательницу школы VikiPole&Jump в Пскове, тренера, инструктора, счастливую маму троих детей и жену Викторию Тренину.

Что означает термин «яжмать» и насколько он подходит гостье студии? Как Виктории удается совмещать работу, личную жизнь и не обделять вниманием детей? К каким советам стоит прислушаться женщинам, которые хотят стать многодетными мамами, но при этом заниматься чем-то еще, кроме семьи? Об этом и многом другом - в эфире.

Не пропустите! У радиослушателей будет возможность выиграть подарок от Виктории Трениной.

Трансляция завершена