Общество

Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали

Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского перед экспедицией в горы. У него все в порядке, сообщил он.

Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация о госпитализации Пельша в отделение сложных нарушений ритма сердца.

Прошлой весной СМИ сообщили, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже шоумен признался, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.

В беседе с корреспондентом ТАСС телеведущий заявил, что проходит плановое обследование.

«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», - сказал собеседник агентства