Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Иваном Мешковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы Иван Мешков. Ключевая тема, которую с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова, - сезон благоустройства его депутатского округа.

Что волнует жителей 3-го округа? С какими вопросами они обращаются к Ивану Мешкову? Какие проблемы по благоустройству дворов удалось решить за 9 месяцев - с момента его избрания депутатом гордумы? Каковы перспективы обновления детских площадок и смогут ли окраины Пскова избавиться от борщевика?