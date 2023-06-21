Общество

Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны

Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян (75%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2007 году (65%) и на два процентных пункта больше, чем год назад (73%), пишет РИА Новости.

Чаще правильно отвечают те, кому от 45 до 59 лет (86%) и те, кому от 60 лет (85%). Реже всех правильный ответ знают те, кому от 25 до 34 лет (57%).

Называют другую дату 17% россиян, еще 8% затрудняются с ответом.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 11 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.