Общество

Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации

О смерти ещё семерых псковских военнослужащих в ходе спецоперации сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе простились с лейтенантом Антоном Золотовым, сержантом Игорем Королевым, гвардии младшим сержантом Дмитрием Игнатенковым, младшим сержантом Максимом Степановым, рядовым Сергеем Агеевым, рядовым Антоном Елецким и рядовым Сергеем Литвиновым.

«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», - добавил глава региона.