Общество

Декоративный дуб установили на Кургане Дружбы в Себежском районе

Декоративный дуб высотой около 2,5 метра изготовили участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» вместе с представителями Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе, который проходит в Невельском районе с 20 июня. Арт-объект представили участникам 64-й международной встречи на Кургане Дружбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета Александр Андреев.

Фото здесь и далее: Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе

«Крона дерева выполнена из листьев расцветки флага двух государств, таким образом, россияне видят в ней триколор, а белорусы - флаг своего государства», - заметил Александр Андреев.

Арт-объект создан при поддержке ООО «Завод Пластпром». Стоит отметить, что цвета латвийского флага на арт-объекте не представлены.

Напомним, 64-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии прошла на Кургане Дружбы в Себежском районе 2 июля.