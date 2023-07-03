Общество

Ремонт воинского захоронения завершили в куньинской деревне Точилово

Завершен ремонт воинского захоронения в деревне Точилово Куньинского района. Об этом глава района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Работы выполнены за счет федеральных средств при софинансировании из местного бюджета в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», рассказал Олег Лебедев.

Также в текущем году по региональной программе планируется отремонтировать воинское захоронение в деревне Борок.