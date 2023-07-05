Общество

«Единое государственное издевательство»: в Госдуме хотят защитить выпускников от истерик перед ЕГЭ

«От этого зависит ваше будущее!», «Будьте внимательны!», «Приложите все возможные усилия!», - вот, пожалуй, список самых частых фраз, которые слышат выпускники накануне экзаменов. После такого волноваться и переживать не начнёт разве что железный. Итог всей этой «подготовительной кампании» часто плачевный: депрессии, истерики, нервные срывы. Такую тенденцию заметили и в Госдуме. А потому предложили накануне экзаменов обследовать школьников у психологов.

Какую эмоциональную нагрузку испытывают старшеклассники в канун ЕГЭ и ОГЭ? И часто ли для того, чтобы справиться с тревогой и паникой, им приходится обращаться к психологам? Ответы искал «МК в Пскове»>>>