Общество

Почти 70 км прибрежных зон в Псковской области очистили от мусора по нацпроекту

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» продолжаются на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В экологических субботниках приняли участие более 1,6 тысячи человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтерами очистили от мусора около 70 километров берегов рек и озер.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».