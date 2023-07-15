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Общество

Врач предупредила о риске развития онкологии из-за регулярного недосыпа

16.07.2023 10:24|ПсковКомментариев: 0

Постоянный сон по пять часов в сутки способен запустить необратимые процессы в организме, которые приведут не только к расстройству сна, но и вызовут возникновение тяжелых болезней. В частности, регулярный недосып грозит развитием онкологии и ожирения рассказала врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова.

«Что будет с человеком, если спать по пять часов в день в течение недели, месяца, года и более? Если это произошло однократно, организм может не ощутить стресса, который успеет повлиять на работоспособность, утомляемость и продуктивность в течение дня. Но если человек систематически не высыпается, то на фоне нарушения циркадных ритмов в организме запустится каскад реакций, приводящих к расстройствам сна, гормональным сбоям, а затем к ожирению, нарушению толерантности к глюкозе, инсулину и, как следствие, развитию сахарного диабета и онкологии», — цитируют Шашкову «Известия».

Она отметила, что на фоне хронического недосыпа могут возникнуть серьезные последствия, связанные с нарушением энергетического обмена и метаболизма в целом.

«Произойдет нарушение выработки кортизола, мелатонина, соматотропина, с высокой эффективностью будет происходить накопление жира, появится высокий уровень лептина и низкий базальный уровень окисления липидов в крови. Всё это может привести к перееданию, ожирению, развитию сахарного диабета второго типа, хроническому стрессу, гипертонической болезни, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям менструального цикла, бесплодию и даже онкологическим заболеваниям, в частности раку молочных желез. Одним словом, развивается метаболический синдром, сформированный на фоне нарушения циркадных ритмов», — рассказала Шашкова.

Кроме того, по ее словам, хронический недосып отражается на психике, эмоциональном состоянии и работоспособности человека. Люди, которые систематически не досыпают, подвержены высокому риску стресса, эмоционально лабильны, то есть не устойчивы к стрессовым ситуациям. Такие люди, как правило, вспыльчивы, плаксивы, неэнергичны, невнимательны, значительно снижается их физическая активность и либидо.

«Можно ли на выходных "доспать" то, что "не доспал" в течение недели? Да, конечно, если это разовая ситуация, то ничего страшного не произойдет. Но если это входит в образ жизни, систематическую привычку, то начинают развиваться патологические процессы. Это как попытаться наесться впрок — попросту невозможно, да и переедание нежелательно, а в некоторых случаях опасно для здоровья. Так же как и выспаться впрок невозможно, также неполезен и пересып, поскольку он приводит к нарушению циркадных ритмов. Если пересып произошел однократно, то человек, как правило, ощущает «разбитость» в течение дня, слабость, возможны головные боли и низкий уровень энергии», — отметила врач.

Также она обратила внимание, что при недосыпе некоторые стараются решить проблему кофе и энергетиками. По ее словам, на данный момент есть исследования, которые доказывают, что энергетики и кофе кратковременно повышают уровень энергии, человеку не хочется спать первые 1–2 часа после чашки кофе, но на работоспособность в целом не влияют, и в итоге невыспавшийся человек всё равно имеет низкую работоспособность.

«Кроме того, кофеин вымывает некоторые необходимые микроэлементы, например магний, натрий, кальций и витамины группы В, что в конечном счете тоже негативно влияет на общее состояние организма и человека в целом. Для нормального самочувствия необходимо высыпаться, но не пересыпать, ложиться спать до 23:00, а за час до сна выключать гаджеты и телевизор», — подытожила Шашкова.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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